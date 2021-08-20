Авто в кредит: скільки треба переплатити за мрію на колесах

Якими насправді є реальні ставки, скільки коштів може знадобитись для першого внеску, та які банки спеціалізуються на автокредитах.

Для багатьох українців автомобіль давно не мрія, а засіб пересування. Реалізовував її кожен по своєму: хтось купував з рук на вітчизняному ринку, комусь для цього довелось їхати в сусідні європейські країни, а хтось очікував доставки авто з аукціону в США чи Південній Кореї.

Але це все про вживані авто. Чи майже все. Чотири з п'яти зареєстрованих минулого року в Україні автомобілів – вживані, лише один з п'яти – новий.

Проте, що об'єднує власників вживаних машин і тих планує купівлю власного автомобіля? Це бажання пересісти на нове авто.

Реалізувати це бажання можна також через отримання позики, які надають банки-партнери офіційних дилерів. "Автокредит під 0,01%" – такі заманливі умови часто можна побачити в рекламних брошурках автодилерів, але, чи насправді це так.

ЕП дізналась, якими є реальні відсоткові ставки за автокредитами, хто і де точно їх не отримає, а також скільки коштів першого внеску потрібно мати, щоб здійснити свою мрію.

Тенденції авторинку

Минулорічна криза не сильно вплинула на бажання українців стати власниками нового авто. За даними видання AUTO-Consulting, у 2020 році продажі нових авто в Україні зменшились лише на 3% – до рівня 85,5 тис машин. При цьому кожен п'ятий новий автомобіль минулого року купувався в кредит.

У великих автодилерів показник продажів за участі банків ще вищий, і чим нижче ціна автомобіля, тим частка кредитів вища.

Наприклад, в групі PSA Україна (імпортер Peugeot, Citroen, Opel і DS. – ЕП) частка кредитних продажів становить 25% від загальних роздрібних продажів, повідомили в AUTO-Consulting.

У компанії "Хюндай Мотор Україна" кредити оформлюють близько 30% покупців, і імпортер планує надалі нарощувати цей показник.

Та рекордсменом є компанія "Рено Україна" – кожен другий їхній автомобіль українці купували саме через кредитні програми.

В мережі автосалонів корпорації "УкрАВТО" розповіли, що серед їх брендів (імпортують Mercedes-Benz, Toyota, KIA, Chery, JETOUR, Renault, Nissan, Peugeot, Maserati, Jeep, Opel, Smart, Lada, Ducati, ZAZ, LS. – ЕП), лідером кредитних продажів є Chery, частка кредитних продажів якого становить 35% від загального обсягу придбаних автомобілів.

Кредитні інструменти використовується й клієнтами преміум-сегменту. Однак частка таких продажів відчутно менша. Так, кредити для купівлі автомобілів марки Mercedes-Benz оформлюють лише у 9% випадків.

Хто кредитує, а хто – ні

В сегменті автокредитування сьогодні працюють 18 банків з 72 існуючих. Лідерами, за даними рейтингу видання FinClub "50 провідних банків України", є три банки: Креді Агріколь, Ощадбанк та Кредобанк. На них припадає близько 78% всіх виданих автокредитів.

Автокредитуванням не займаються такі великі фінансові установи як "ПриватБанк", "Райффайзен Банк" або "Альфа Банк". Ймовірно, розвиток відповідних фінансових продуктів на даному етапі не є пріоритетним для цих банків.

"Я не скажу, що сюди складно зайти (на цей ринок. – ЕП), але сказати що без зв'язків це можливо теж напевно буде неправда", – каже голова правління ibox bank Петро Мельник.

Він уточнює, що ключове – це зв'язки з автодилерами і тут для успішної співпраці фінустанові треба мати наступне: завершений проєкт автокредитування, кваліфікований персонал та вміння швидко приймати рішення.

На яких умовах банки кредитують

"Безкоштовний сир", яким автосалони заманюють покупців – позика під 0,01% річних. На практиці такі умови надаються далеко не всім. Все залежить від початкового внеску та строку кредитування.

ЕП ознайомилась з понад 50 пропозиціями від банків та автодилерів. Головний висновок – щоб процентна ставка за кредитом відповідала анонсованим 0,01%, треба мати на руках близько 50% від вартості авто і бути готовим виплатити всю суму за кредитом за 2-3 роки.

Якщо клієнт готовий одразу внести понад 70% від вартості авто, то в залежності від банку та партнерської програми термін виплати за пільговими умовами може збільшитись до 8 років.

Цей же підхід працює і в зворотному напрямку: за наявності лише 10-20% від вартості авто, на вигідних умовах (0,01%) виплатити кредит потрібно буде за рік.

Майже всі банки готові кредитувати майбутніх автовласників на строк до 7 років, якщо ті мають як мінімум 10% від вартості авто.

Умови видачі кредитів, в залежності від категорій осіб, в більшості банків стандартизовані і майже нічим не відрізняються. Чому так?

Справа в тім, що відділи з питань ризиків в банках уважно слідкують за статистикою, і якщо певна категорія громадян має проблеми із виплатами, то в подальшому представники відповідної групи матимуть менші шанси на отриманням кредиту.

В деяких установах дізнатись про обмеження щодо видачі кредитів можна на їхньому офіційному сайті. Проте в більшості випадків про це можна дізнатись лише на практиці.

Наприклад, коли автор відвідав Ощадбанк для отримання інформації по автокредитах, одним із перших питань співробітника фінустанови було, чи не працює він у збройних силах. Виявляється, зі слів банківського робітника, державний банк взагалі не кредитує військових, через "високі ризики".

Також існує віковий ценз. У більшості банків це 21 рік, але у лідера з автокредитування Креді Агріколь він встановлений на рівні 25 років. Молодші особи не можуть оформити кредит на авто.

Також серед ключових вимог офіційне працевлаштування та постійне джерело доходу. Необхідно, щоб позичальник мав достатнє для здійснення виплат за кредитом співвідношення доходів і витрат.

Реальна ставка

Вказана в рекламних оголошеннях ставка за кредитом – це лише частина витрат, яка не враховує непрямі витрати, на яких фактично заробляють банки.

Найточніше показує повну вартість запозичених коштів для позичальника реальна ставка. До неї включають витрати на послуги посередництва, грошових переказів, страхування, оцінки заставного майна та підготовку документів.

Так, ЕП відвідала відділення трьох банків-лідерів з автокредитування для оформлення кредиту на автівку вартістю 30 тис дол (близько 810 тис грн. – ЕП) під 0,01% річних.

За легендою: 50% від вартості авто вже є. Термін оформлення кредиту відповідає пільговим умовам програми – 2 роки.

Почнемо з головного. Реальна відсоткова ставка включає все те, на чому заробить банк, наприклад, комісія за видачу кредиту, яка становить від 0 до 2,5% від суми позики.

"Якщо кредит довгостроковий, то по всіх марках автомобілів немає комісії, якщо кредит до 3 років –комісія буде. Стандартні програми, не партнерські, всі передбачають комісію – вона може становити від 0,99% до 2,99% від суми кредиту", – описує умови працівник Кредобанку.

Є також, наприклад, комісія за "підтримання ліміту кредиту". Вона сплачується від суми початкового кредиту кожного місяця – це близько 1%.

Крім того, додатковий заробіток банк може отримувати від дорожчого, ніж на ринкових умовах, страхування КАСКО в партнерській страховій компанії.

Також існують додаткові платежі. Наприклад, послуги нотаріуса, або комісія за операції в Державному реєстрі.

До додаткових платежів при оформленні кредиту на авто відносяться: ✔ страхування КАСКО (середній тариф 5-7% від вартості авто); ✔ страхування від нещасного випадку (за наявності) — орієнтовний тариф 0,55% від суми кредиту; ✔ автоцивілка у "партнера" програми, яка на 500-800 грн дорожча за ринкові ціни; ✔ страхування життя та здоров'я позичальника, знову ж таки в партнерській страховій компанії.

Якщо порахувати всі вищезгадані платежі, то реальна відсоткова ставка за кредитом становитиме близько 10-12% річних в залежності від банку та умов партнерської програми. Тобто, переплата в рік становитиме близько 50-55 тис грн.

В будь-якому випадку майбутньому власнику нового авто потрібно здійснити такі наступні платежі: ✔ комісія за операції в Державному реєстрі – 750 грн; ✔ збір на обов'язкове державне пенсійне страхування – 3-5% (одноразово, від вартості автомобіля); ✔ послуги нотаріуса – орієнтовна вартість 5000 грн;реплата 500-800 грн.

Якщо не платити

В Кредобанку у разі прострочення сплати процентів у терміни на суму простроченого платежу нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку. Наразі, це 8%, тобто в підсумку це буде 16% річних на суму прострочки.

У Креді Агріколь на сайті зазначені такі самі умови, а у відділенні журналіста ЕП попередили про ще "плюс 5% пені кожного місяця до платежу, якщо ви не платите вчасно".

В Ощадбанку за кожен день прострочки нараховуються 34 грн пені.

Якщо ж зовсім не платити, то банк може або продати кредит колекторському агентству, або звернутися до суду і через виконавчу службу конфіскувати авто.

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