Бізнес закликає не допустити "старі кадри" до Бюро економічної безпеки

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Члени коаліції Української Ради Бізнесу, яка об'єднує 95 бізнес-асоціацій різних галузей економіки, занепокоєні скандалами навколо конкурсу на посаду керівника БЕБ.

Про це йдеться у заяві Української Ради Бізнесу.

"Сама ідея створення Бюро економічної безпеки народилася як реакція на численні приклади неефективної та вибіркової діяльності податкової міліції, яка в очах підприємців і громадськості уособлювала собою некомпетентність і корумпованість правоохоронних органів. При цьому знадобився не один рік, щоб подолати саботаж і скасувати такий орган загалом.

Завзяття, з яким керівництво податкової поліції взялося за справи напередодні ліквідації цього органу, не змогло переконати суспільство у тому, що ситуація докорінно змінилася", - йдеться в позиції бізнесу.

В Українській Раді Бізнесу наголошують, що "без прив’язки до персоналій створення єдиного правоохоронного органу для розслідування економічних злочинів не може зводитися до зміни вивіски над уже дискредитованою податковою міліцією".

Там нагадують, що від початку розробки концепції нового органу з розслідування економічних злочинів і до голосування законопроєкту в Верховній Раді ключовою вимогою бізнесу було обмеження можливостей потрапити до БЕБ для кадрів із нереформованих правоохоронних та перевіряючих органів.

"Керівник нової структури визначає стандарт роботи для всього колективу. Залучення "перевірених" кадрів, обтяжених зв’язками і досвідом неефективної роботи, означає перенесення проблем до нової інституції та консервацію реформ у цьому напрямку", - підкреслили в Українській Раді Бізнесу.

Там нагадують, що зараз триває фінальна фаза призначення керівника БЕБ - прем'єр має обрати одного з трьох кандидатів, рекомендованих Конкурсною комісією.

"Зрозуміло, що від керівника БЕБ насамперед залежатиме якість нового органу. Тому будь-яка кандидатура із уже існуючих органів здатна звести нанівець усі багаторічні зусилля зі створення нового незалежного єдиного органу з розслідування економічних злочинів.

Український бізнес закликає прем’єр-міністра при обранні директора БЕБ врахувати позитивний досвід створення НАБУ та САП: обирати "нові обличчя", які не мають "інституційної пам’яті" роботи у поточних корумпованих службах – ДФС, СБУ, та МВС", - йдеться у заяві.

Також закликали депутатів Комітету з питань правоохоронної діяльності врахувати пропозиції бізнесу і визначити виключну підслідність економічних злочинів Бюро економічної безпеки, яку передбачають подані відповідні правки до проєкту №3959-1 до другого читання.

Більше про конкурс читайте у статті ЕП: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?

Нагадаємо:

Конкурсна комісія з призначення директора Бюро економічної безпеки провела співбесіди з 12 кандидатами та визначилася з трьома фіналістами, яких подадуть на розгляд прем’єр-міністрові Денису Шмигалю.

Адвокати Олександра Данилюка, який вилетів із конкурсу на очільника Бюро економічної безпеки, звинувачують керівника комісії цього конкурсу Тимофія Милованова у приховуванні конфлікту інтересів.

Перед цим, колишній секретар РНБО, якого відсторонили від участі в конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки, позивається до комісії, яка проводить конкурс. Справу буде розглядати скандальний Окружний адмінсуд Києва.

30 липня на святкуванні свого дня народження колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.

За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.

29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.

Економічна правда