Вітренко наголосив, що Україна не змінюватиме транзитну стратегію через "Північний потік-2" 

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Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна не планує змінювати транзитну газову стратегію та наполягатиме на неможливості запуску газогону "Північний потік-2".

Про це він заявив під час відвідин морського нафтового терміналу "Південний", повідомляє Радіо Свобода.

Вітренко додав, що ця проблема, найімовірніше, обговорюватиметься на зустрічі двох президентів – Джо Байдена і Володимира Зеленського в США.

"На наша думку цей геополітичний проєкт має буде зупинений, в тому числі завдяки санкціям Сполучених Штатів", – зауважив голова НАКу.

За словами Вітренка Україна продовжує роботу із парламентарями США – конгресменами і сенаторами:

"Ми переконуємо їх, що має відбутися накладення дієвих санкцій на оператора цього проєкту Nordstream AG, для того, щоб газ по цьому трубопроводу не йшов в Європу в обхід України".

Вітренко вкотре наголосив, що оператор не повинен отримати сертифікат на роботу в Європі, а Україна не веде ніяких переговорів про компенсації.

Україна планує здійснити "зелений перехід" впродовж 15 років, але для того, щоб його здійснити, потрібно вкладати десятки мільярдів доларів, які країна отримує від транзиту газу, пояснив він.

Як зазначив Вітренко, ці питання також обговорюватимуться під час візиту канцлера Німеччини Ангела Меркель.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати гарантії енергетичної безпеки для України під час візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до України.

Він також зазначив, що "не дуже вірить", що всі зобов'язання в рамках угоди США і Німеччини будуть виконані і ще раз звернеться до президента США Байдена з проханням втрутитись в ситуацію.