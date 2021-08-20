Верховний Суд зобов’язав дочку "Сбербанка" змінити назву – Ощадбанк переміг у справі 

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19 серпня 2021 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення щодо використання дочкою російського "Сбербанку" цієї торговельної марки в Україні на користь Ощадбанку.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Справу ще у 2016 році ініціював державний Ощадбанк. Рішення Верховного Суду захистило права банку на торговельну марку "Сбербанк" на території України.

Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п’ять років та налічує тридцять томів матеріалів. Тривалість розгляду справи зумовлена її складністю та активним протистоянням АТ "Сбербанк",кажуть в Ощаді.

Наразі "дочку" російського банку зобов’язали припинити незаконне використання цієї торговельної марки в Україні.

В Ощадбанку додали, що це судове рішення не вплине на права та обов’язки клієнтів українського банку-опонента. "Разом із тим це важливе рішення Верховного Суду дає Ощадбанку можливість більш надійно захистити права та інтереси своїх клієнтів", – зауважили у держбанку.

Нагадуємо:

Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу ПАТ "Сбербанк Росії" та залишив без змін постанову суду попередньої інстанції, згідно з якою Ощадбанк є єдиним законним власником торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України – йдеться про справу щодо реєстрації ТМ.

Економічна правда