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Новини 19 серпня: ЄС визнала COVID-сертифікати у "Дії", європейські ціни на газ впали

Четвер, 19 серпня 2021, 20:00
 
фото: мінцифра

Про догани. Київський апеляційний суд залишив без задоволення скаргу НБУ та залишив у силі рішення суду попередньої інстанції, який визнав незаконною догану першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.

Про вакцинацію. Євросоюз офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів в застосунку "Дія" європейським

Про рекламу. Рада національної безпеки доручила Кабінету Міністрів встановити з 1 січня 2024 року мораторій на рекламу медикаментів, методів профілактики та діагностики у засобах масової інформації для протидії самолікуванню

Про газ. 18 серпня ціна газу в Європі впала на 10% через появу помилкових даних про отримання газу з "Північного потоку-2"

Про Північний потік-2. Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не дуже вірить", що всі зобов'язання в рамках угоди США і Німеччини будуть виконані і ще раз звернеться до президента США Байдена з проханням втрутитись в ситуацію.

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Економічна правда
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