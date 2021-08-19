Новини 19 серпня: ЄС визнала COVID-сертифікати у "Дії", європейські ціни на газ впали
Про догани. Київський апеляційний суд залишив без задоволення скаргу НБУ та залишив у силі рішення суду попередньої інстанції, який визнав незаконною догану першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.
Про вакцинацію. Євросоюз офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів в застосунку "Дія" європейським
Про рекламу. Рада національної безпеки доручила Кабінету Міністрів встановити з 1 січня 2024 року мораторій на рекламу медикаментів, методів профілактики та діагностики у засобах масової інформації для протидії самолікуванню
Про газ. 18 серпня ціна газу в Європі впала на 10% через появу помилкових даних про отримання газу з "Північного потоку-2"
Про Північний потік-2. Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не дуже вірить", що всі зобов'язання в рамках угоди США і Німеччини будуть виконані і ще раз звернеться до президента США Байдена з проханням втрутитись в ситуацію.
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