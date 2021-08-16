НБУ виграв спір: апеляційний суд визнав законною догану Рожковій

Катерина Рожкова фото: нбу

Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив апеляційну скаргу НБУ і скасував рішення Окружного адмінсуду Києва, яким визнали протиправним рішення Ради НБУ про винесення догани і оголошення недовіри Катерині Рожковій.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 11 серпня.

При цьому, Шостий апеляційний адмінсуд закрив провадження у цій справі.

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Нагадаємо:

Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно із засадами управління Нацбанком.

Посольство США в Україні поділяє стурбованість МВФ з приводу голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу.

Суд скасував рішення Ради Національного банку про догану і висловлення недовіри першому заступнику голови правління НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови правління Дмитру Сологубу.