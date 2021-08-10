Новини 10 серпня: ціни на автогаз, програма "5-7-9", Фірташ і надра

Про ціни на автогаз. Середня ціна автогазу у мережах АЗС 10 серпня досягла рекордних 17,35 гривень за літр (+ 13 коп/л до 9 серпня).

Про програму "5-7-9". Приватбанк не підтримує заяви Форуму провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, щодо можливого скорочення програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що завдяки програмі "5-7-9%" держава підтримала бізнес під час карантину і підкреслив, що у відомстві працюють над оновленням програми.

Про Фірташа і надра. Державна служба геології та надр позбавила Group DF спецдозволу на користування надрами Селищанского родовища титанових руд через кримінальне провадження бенефіціара групи Дмитра Фірташа щодо фінансування тероризму, дозвіл передали державній ОГХК.

Про ринок землі. На 9 серпня в Україні укладено 5206 угод в рамках ринку землі, який почав свою роботу з 1 липня 2021 року – першість тримають Полтавська та Харківська області.

Про супутник для показу реклами в космосі. Компанія Ілона Маска SpaceX та канадський стартап Geometric Energy Corporation планують запустити у космос супутник для трансляції реклами.

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Найбільший іноземний кредитор України Річард Дітц: Ми не розуміємо, куди йде країна

Пройшовши Аргентину в 1997-му, Росію в 1998-му, Грецію у 2012-му, він спробував заробити і в Україні: вклав гроші в "зелену" енергетику та боргові зобов'язання. Але щось пішло не так. (рос)

Проблемні борги банків: як швидке зменшення частки непрацюючих кредитів може стати проблемою для всіх

Рівень проблемних кредитів в банківській системі зменшується. Проте не все так позитивно виглядає для державних банків, на які приходиться 70% всіх "поганих" кредитів системи. Хто у кінцевому підсумку заплатить за все?