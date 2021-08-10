Фінансує тероризм: Держгеонадра анулювала спецдозвіл Group DF Фірташа на користування надрами

Дмитро Фірташ dmitryfirtash.com

Державна служба геології та надр позбавила Group DF спецдозволу на користування надрами Селищанского родовища титанових руд через кримінальне провадження бенефіціара групи Дмитра Фірташа щодо фінансування тероризму, дозвіл передали державній ОГХК.

Про це повідомляє пресслужба Group DF з посиланням на відповідний наказ Держгеонадр.

Так, на аукціоні спеціальних дозволів на користування надрами Селищанского родовища титанових руд 14 квітня перемогло ТОВ "Межиріченський ГЗК", що входить до Group DF Дмитра Фірташа.

Проте 4 серпня Держгеонадра своїм наказом позбавила МГЗК права на розробку родовища титанових руд. У своєму рішення служба посилається на інформацію від правоохоронних органів, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні.

У Службі безпеки роз’яснили, що дозволи можуть бути анульованими, якщо з’являється інформація від правоохоронних органів чи фінмоніторингу щодо фінансування тероризму переможцем.

Так, відносно Дмитра Фірташа, якому належить Group DF, до реєстру внесено кримінальне провадження за статтею фінансування тероризму (ч.3 ст. 258-5 ККУ). Проте у Нацполіції додали, що провадження в частині даного правопорушення було закрите у серпні торік через "відсутність складу злочину". Наразі воно зареєстроване за ч.1 ст. 358 ККУ – підроблення документів, печаток тощо.

Зрештою, переможцем аукціону Держгеонадра призначила державну ОГХК, яка зайняла друге місце за результатами аукціону. 9 серпня 2021 року був підписаний договір про купівлю-продаж спецдозволу на користування надрами.

У Group DF вважають, що звинувачення у "фінансування тероризму" є "відвертою брехнею, яку згенерували наші опоненти, а тому право на користування Селищанським родовищем відібрано незаконно". Титановий бізнес групи оскаржуватиме рішення Держгеонадр в суді.

Нагадуємо:

Рада нацбезпеки і оборони України запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі.

"Це постачання сировини, яка потім іде – і це відслідковано нашими розвідниками – на підприємства Російської Федерації. І ми не можемо допустити, щоб це продовжувалась. Це продовжувалось доволі довго і для військових підприємств Російської Федерації, які знаходяться під нашими санкціями", – заявив він.

Економічна правда