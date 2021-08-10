SpaceX запустить супутник для показу реклами в космосі
Компанія Ілона Маска SpaceX та канадський стартап Geometric Energy Corporation планують запустити у космос супутник для трансляції реклами.
Про це повідомляє Daily Mail.
GEC відправить супутник CubeSat із цифровим банером на одній з його сторін на ракеті Falcon 9.
Білборд буде зніматися супутником на селфі-палицю і транслюватися на сервісах Twitch і YouTube.
Очікується, що рекламодавці платитимуть за розміщення реклами криптовалютою, наприклад Еthereum. Для розміщення рекламного банера будуть потрібні п'ять типів токенів, які відповідатимуть за координати, яскравість, колір і час розміщення.
Деталі дизайну поки не розголошуються, але передбачається, що дисплей буде схожий на відомі проєкти Reddit Place або Satoshi's Place, де користувачі могли опублікувати власний "малюнок" розміром у піксель, заплативши за його відображення на вебсайті.
Розробники рекламного супутника сподіваються, що ряд компаній захочуть розмістити в космосі свій логотип.
GEC наразі не повідомила, скільки коштуватиме купівля токенів, необхідних для реклами на орбітальному білборді і в яку суму обійдеться запуск CubeSat.
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