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SpaceX запустить супутник для показу реклами в космосі

Вівторок, 10 серпня 2021, 10:45

Компанія Ілона Маска SpaceX та канадський стартап Geometric Energy Corporation планують запустити у космос супутник для трансляції реклами.

Про це повідомляє Daily Mail.

GEC відправить супутник CubeSat із цифровим банером на одній з його сторін на ракеті Falcon 9.

 
daily mail

Білборд буде зніматися супутником на селфі-палицю і транслюватися на сервісах Twitch і YouTube.

Очікується, що рекламодавці платитимуть за розміщення реклами криптовалютою, наприклад Еthereum. Для розміщення рекламного банера будуть потрібні п'ять типів токенів, які відповідатимуть за координати, яскравість, колір і час розміщення.

Деталі дизайну поки не розголошуються, але передбачається, що дисплей буде схожий на відомі проєкти Reddit Place або Satoshi's Place, де користувачі могли опублікувати власний "малюнок" розміром у піксель, заплативши за його відображення на вебсайті.

Розробники рекламного супутника сподіваються, що ряд компаній захочуть розмістити в космосі свій логотип.

GEC наразі не повідомила, скільки коштуватиме купівля токенів, необхідних для реклами на орбітальному білборді і в яку суму обійдеться запуск CubeSat.

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космічна галузь космос

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