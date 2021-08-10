Марченко про "5-7-9": Ми працюємо, щоб оновити програму

Сергій Марченко фото: міністерство фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що завдяки програмі "5-7-9%" держава підтримала бізнес під час карантину і підкреслив, що у відомстві працюють над оновленням програми.

Про це він написав у Facebook.

"Завдяки ініційованій президентом програмі 5-7-9% держава підтримала бізнес під час карантину.

Понад 21,5 тис. кредитних угод укладено, збережено більше 172 тис. та створено понад 19 тис. нових робочих місць. Ми використали інструментарій та підходи аналогічні тим, що використовувались у переважній більшості країн Європейського Союзу", - написав міністр.

"Програма 5-7-9% врівноважила цінову пропозицію на банківському ринку, створила однакові цінові умови для усіх.

Це дозволило усім банкам України запропонувати своїм клієнтам в умовах коронакризи прийнятні умови фінансування та реструктуризації заборгованості і зберегти клієнтську базу без значного негативного впливу на прибутковість операційної діяльності. Банки з українським капіталом рівноцінно конкурували з банками з іноземним капіталом", - додав Марченко.

Він зазначив, що за результатами 2020 року підприємці, які взяли участь у програмі 5-7-9%, збільшили обсяг відрахувань до держбюджету за податком на прибуток на 19%, за ЄСВ - на 8%.

"В багатьох країнах Європи антикризові заходи подовжені до кінця 2021 року. Ми працюємо, щоб оновити програму та підтримати бізнес, який цього потребує", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

В листі голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявляє, що наразі бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину та не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.

Іншими словами: кошти платників податків спрямовані на пільгові кредити витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі та цілком платоспроможні підприємства.

"Якщо за даними "Райффайзен Банку" скласти типовий портрет учасника програми, то це буде діюче підприємство сільського господарства, що отримало антикризовий кредит або рефінансування.

Здебільшого подібні підприємства є доволі стійкими, не зазнали значних втрат від згортання ділової активності у 2020 році та намагаються легально зменшити видатки від фінансової діяльності", – зазначається в листі.

За даними Мінекономіки, на 2 серпня частка підприємств агросектору, які оформили пільгові кредити від початку роботи програми, сягає 46%. Левову частину цих кредитів видавали на початку цього року, у період посівної.

В листі наголошується: якщо залишити програму працювати так і надалі, то вона нестиме низку ризиків як для самих позичальників, так і для економіки в цілому.

На 3 серпня Форум провідних міжнародних фінансових установ так і не отримав відповідей ні від Міністерства фінансів ні від Національного банку.

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" будуть переглядати у 2022 році - зокрема, уряд може відмовитися від кредитування підприємств, які направляють гроші на поточну діяльність, повідомив ЕП співрозмовник у Мінфіні.

Приватбанк не підтримує заяви Форуму провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, щодо можливого скорочення програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Детальніше читайте у матеріалі: Програма не досягла цілі: банки просять згорнути антикризові кредити 5-7-9 від Зеленського

Економічна правда