Кількість земельних угод перетнула 5 тисяч: де продавали найбільше

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На 9 серпня в Україні укладено 5206 угод в рамках ринку землі, який почав свою роботу з 1 липня 2021 року – першість тримають Полтавська та Харківська області.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4532 нотаріуси. Всього заяв – 5082, із них погоджено 4473, в черзі на розгляд – 17, відмову отримали 592. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Нагадуємо:

Ринок землі запрацював 1 липня 2021 року, а станом на 5 серпня зареєстровано вже 4117 угод, за кількістю переважають Київська, Полтавська, Сумська та Вінницька області.

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

Економічна правда