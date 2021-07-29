Новини 29 липня: місія МВФ приїде до України, конкурс на директора БЕБ

Про місію МВФ. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва телефоном поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським та анонсувала візит місії фонду до України у вересні.

Про БЕБ. Конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посади директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани, зрештою до конкурсу допустили 48 учасників.

Про ставки ПДВ для аграріїв. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який повертає аграріям ставку ПДВ у 20% на окремі види продукції.

Про "маршрутку по-київськи". У Києві почнуть курсувати маршрутні автобуси нового зразка від перевізників, які перемогли у конкурсі на перевезення пасажирів, – вони будуть з кондиціонером, інклюзивні, з чемним водієм у формі і без шансону.

Про ринок землі. Станом на 29 липня укладено 2591 угоду в рамках чинного ринку землі.

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