До конкурсу на директора Бюроекономбезпеки допустили 48 кандидатів, Данилюка дискваліфікували

Олександр Данилюк Економічна правда

Конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посади директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани, зрештою до конкурсу допустили 48 учасників.

Про це відомо з засідання комісії з конкурсу на зайняття посади директора БЕБ.

Голова комісії, ексміністр фінансів Тимофій Милованов заявив про невідповідність Данилюка кваліфікаційним вимогам. Він не надав документи, що засвідчують наявність у нього вищої юридичної або економічної освіти, натомість надав документи, які засвідчують вищу освіту за спеціальністю, яка не відповідає вимогам конкурсу.

Данилюк закінчив Національний політехнічний університет (КПІ) за спеціальністю інженер-електрик і паралельно здобув освіту в галузі фінансів в Київському інституті інвестицій.

МВА ексміністр отримав в Університеті Індіани, проте диплом не пройшов нострифікацію, у зв’язку з цим комісія відмовилася його визнавати. Милованов посилався на лист Міносвіти щодо того, що без належного визнання диплому в Україні немає підтвердження того, що освіта справді здобувалася та що документ є автентичним.

За Данилюка заступився міністр фінансів Сергій Марченко. Він посилався на те, що не було вимоги щодо нострифікації під час подання документів, проте Мілованов відповів, що це є законодавчою вимогою. Марченко висловив думку, що "це буде пояснюватися політично". "Я не проти законності цих рішень, мене цікавить, як ми це будемо пояснювати", – додав він.

"Або ми всіх 11 допускаємо і просимо виправити документи, або голосуємо за дискваліфікацію всіх", – заявив Мілованов. Зрештою, комісія проголосувала за зняття з конкурсу 11 осіб, Марченко утримався.

Більше про конкурс читайте у статті ЕП: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?

Нагадуємо:

З 16 червня комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки оголосила відбір кандидатур, він відкритий до 7 липня 2021 року – комісія затвердила умови конкурсу.

Бюро економічної безпеки найімовірніше може очолити голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, член Ради Національного банку Василь Горбаль або колишній політик Микола Катеринчук.

Економічна правда