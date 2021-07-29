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Місяць після відкриття ринку землі: уклали 2,5 тисячі угод

Четвер, 29 липня 2021, 16:55
 
Unsplash

Станом на 29 липня укладено 2591 угоду в рамках чинного ринку землі.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

При цьому, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4255 нотаріусів. Всього заяв - 4767, із них погоджено 4213, відмову отримали 554. 

 

Нагадаємо:

Станом на 23 липня укладено 1757 правочинів від старту ринку землі.

Міністерство аграрної політики і продовольства повідомило, що через 11 днів після відкриття ринку землі в Україні укладено 532 угоди.

Станом на 19 липня зареєстровано 1107 земельних угод, 3804 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

Економічна правда

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ринок землі Мінагрополітики

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