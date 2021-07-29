Місяць після відкриття ринку землі: уклали 2,5 тисячі угод
Четвер, 29 липня 2021, 16:55
Станом на 29 липня укладено 2591 угоду в рамках чинного ринку землі.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
При цьому, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4255 нотаріусів. Всього заяв - 4767, із них погоджено 4213, відмову отримали 554.
Нагадаємо:
Станом на 23 липня укладено 1757 правочинів від старту ринку землі.
Міністерство аграрної політики і продовольства повідомило, що через 11 днів після відкриття ринку землі в Україні укладено 532 угоди.
Станом на 19 липня зареєстровано 1107 земельних угод, 3804 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.
Економічна правда
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