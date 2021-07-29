Зеленський підписав закон про часткове повернення аграріям ставки ПДВ 20%

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який повертає аграріям ставку ПДВ у 20% на окремі види продукції.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Документ покликаний зменшити ризики від підвищення цін на харчові продукти, а також створити рівні умови оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі.

Закон відновлює 20-відсоткову ставку податку на додану вартість при ввезенні на територію України великої рогатої худоби, свиней та овець, молока, жита, вівса, насіння льону, олійних культур, цукрових буряків", - йдеться у повідоменні.

При цьому залишається ставка ПДВ у 14% при операціях з постачання пшениці та жита (меслин), ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, свиріпи або ріпаку, соняшнику.

Документ набирає чинності з наступного дня після опублікування і застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього закону.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 1 липня ухвалила доопрацьований законопроєкт №5425-д у цілому, чим повернула аграріям ставку ПДВ у 20% на окремі види продукції.

Ставку податку на додану вартість 20% повернули при оподаткуванні операцій з постачання на митній території України та ввезення на неї наступної сільгосппродукції:

0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі), 0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного), 1002 (жито), 1004 (овес), 1204 00 (насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене), 1207 (насіння та плоди інших олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi), 1212 91 (цукрові буряки).

Залишили ставку ПДВ 14% щодо операцій з постачання: 1001 (пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), 1003 (ячмінь), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби, подрiбненi або неподрiбненi), 1205 (насіння свиріпи або ріпаку, подрiбнене або неподрiбнене), 1206 00 (насіння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене).

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Економічна правда