Чемний водій у формі, кондиціонер і ніякого шансону – влада показала "маршрутку по-київськи"
У Києві почнуть курсувати маршрутні автобуси нового зразка від перевізників, які перемогли у конкурсі на перевезення пасажирів, – вони будуть з кондиціонером, інклюзивні, з чемним водієм у формі і без шансону.
Джерело: сайт Київської адміністрації
Пряма мова заступника голови КМДА Костянтина Усова: "На київський ринок вперше за багато років замість старих страшних маршруток виходять комфортабельні автобуси.
Саме так має виглядати зручна й екологічна "маршрутка по-київськи", і це вартувало того, щоб відстоювати прозорість і неупередженість конкурсу, у тому числі й фізично, коли його намагалися зірвати".
Деталі: Зокрема, нові автобуси вийдуть на маршрути:
- №150 "Троєщина – Севастопольська площа – Індустріальний міст" – 13 повнорозмірних автобусів Volvo Hybrid,
- №529 і №485 – 39 нових транспортних засобів меншого класу 2021 року випуску,
- №476, №405 та №192 – 43 автобуси 2018-2020 років випуску,
- №464 та №512 – 18 транспортних засобів,
- №54, №59, №61 та №103 – 15 автобусів КП "Київпастранс".
За словами Усова, переможці конкурсу муситимуть дотримуватися низки вимог у автобусах:
- чемний водій в уніформі, який говорить українською мовою, не вмикає в салоні шансон і не хамить пасажирам,
- температура в салоні влітку не більше +22 градусів, а взимку не менше +15,
- візуальне та аудіальне сповіщення зупинок українською і англійською мовами і відсутність плакатів з моделями чи кіноакторами у салоні,
- інклюзивність.
Усов наголосив, що "у перспективі цих умов доведеться дотримуватися усім без винятку перевізникам".
Чиновник запевнив, що "на київському ринку пасажирських перевезень більше немає "своїх" і немає монополії, а працюють тільки кращі", і закликав перевізників з інших регіонів брати участь у конкурсах і працювати у столиці.
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