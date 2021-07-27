Вітренко допускає збитки "Нафтогазу" у 1 кварталі до 105 мільярдів замість заявленого прибутку

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Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що коректність фінансових результатів НАК, відображених у звітності за 1 квартал 2021 року, викликає сумніви - може йтися про збитки до 105 млрд грн.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", передає прес-служба "Нафтогазу".

"Зараз триває дискусія щодо відображення у звітності за півріччя двох проблем, які були і в першому кварталі. Якщо б у повному обсязі вони були відображені у звітності за перший квартал, то замість прибутку був би показаний збиток для держави, як власника НАКу, до 105 млрд грн", - підкреслив Вітренко.

За його словами, по-перше, йдеться про відображення фінансового стану підприємств теплокомуненерго, який вже на момент формування звітності за 1 квартал не давав твердих підстав розраховувати на погашення ними заборгованості за спожитий газ.

"По-друге, це заборгованість НАКу перед Укрнафтою за відібраний газ. На момент складання звітності за перший квартал 2021 року могло бути зрозуміло, що Укрнафта вимагатиме його повернути, і є підстави оцінювати відповідні зобов’язання НАКу за поточною ринковою ціною", - сказав він.

Вітренко додав, що звітність компанії за перший квартал 2021 року, яка була сформована за попереднього менеджменту Нафтогазу, не була належним чином перевірена аудиторами.

"Треба використовувати звітність, перевірену аудитом. Інакше реальні збитки можуть перетворюватися в "намальований прибуток" через бажання менеджменту розповісти про прибуток і показати нібито хороший результат, щоб отримати якомога швидше бонус, а відображення збитків перенести на потім", - сказав він.

За його словами, прорахунки у програмі видобутку газу, які були допущені менеджментом компанії у минулі роки, наразі призводять до значних витрат Україною коштів на імпорт.

"Ми зараз як країна платимо дуже високу ціну за провали, наприклад, у видобутку 2019-2021 років. Якщо програма видобутку була б виконана хоча б в частині вже старих ділянок, то НАК цього літа не імпортував би газ на $2 млрд", - додав Вітренко.

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Нагадуємо:

У першому кварталі 2021 року "Нафтогаз" отримав 12,6 млрд грн чистого прибутку.

НАК "Нафтогаз України" отримала 12,6 млрд грн чистого прибутку за результатами першого кварталу 2021 року – голова правління вказав на низку проблем, які протягом цього періоду посилилася.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда