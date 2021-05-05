Вітренко про фінрезультат Нафтогазу у першому кварталі: "Проблеми посилились"

НАК "Нафтогаз України" отримала 12,6 млрд грн чистого прибутку за результатами першого кварталу 2021 року – голова правління вказав на низку проблем, які протягом цього періоду посилилася.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

У компанії звернули увагу, що зазначений прибуток є даними неаудійованої та неконсолідованої звітності, через що "таку звітність некоректно порівнювати" з річною звітністю.

Основною причиною понад 12 мільярдів прибутку називають суттєве зростання цін на природний газ на європейському та українському ринках порівняно із цінами як у попередньому кварталі, так і за аналогічний період минулого року.

"На жаль, сталість таких фінансових результатів національної компанії залишається під питанням, зокрема, через невирішеність фінансових проблем у всьому ланцюгу транспортування, розподілу і поставок газу кінцевим споживачам. За згаданий період ці традиційні проблеми лише посилились", — прокоментував результати компанії очільник Нафтогазу Юрій Вітренко.

Читайте також: Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?

Нагадуємо:

У першому кварталі 2021 року "Нафтогаз" отримав 12,6 млрд грн чистого прибутку.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда