Новини 2 липня: ціни на газ досягли рекордного рівня, у Києві зникли кондуктори

Про держбюджет. За половину 2021 року держбюджет України звели з дефіцитом у 50 млрд грн, водночас за надходженнями до загального фонду план перевиконали на 4,9%.

Про ціни на газ. Ціни на природний газ на торгах у четвер перевищили позначку в 15 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Про позику. Мінфін підтвердив надходження в Україну позики в 350 млн доларів від Світового банку для системного проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення".

Про кондукторів. 2 липня громадський транспорт Києва почав повністю працювати без кондукторів, їх частково переведуть на посаду контролерів.

Про ціну на землю. Ціна на землю з відкриттям ринку зростатиме на 7–10% щороку, що пов’язано, зокрема, зі світовими тенденціями цін на продовольство.

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Після гучної відставки Якова Смолія з посади голови НБУ минув рік. Багато хто побоювався, що його наступник "увімкне друкарський станок", обвалить курс та здасть інтереси України. Що з цього справдилося, а що ні?

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Що змінилося у правилах перевезення авіакомпаній, які літають з України: вага, розмір багажу і вартість залежно від класу. Останні зміни. Оновлено 1 липня 2021 року.