У Києві громадський транспорт почав працювати без кондукторів
П'ятниця, 2 липня 2021, 12:31
2 липня громадський транспорт Києва почав повністю працювати без кондукторів, їх частково переведуть на посаду контролерів.
Про це виданню Liga.net повідомили у Київпастрансі.
Кондуктори назавжди припинили свою роботу, у водіїв придбати квиток також неможливо.
Відтепер сплатити за проїзд можна у T-кіосках, терміналах самообслуговування е-квитка, терміналах Easy Pay, на станціях Київського метрополітена, у застосунку Київ Цифровий та в особистому кабінеті киянина (для власників Карти киянина).
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