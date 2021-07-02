У Києві громадський транспорт почав працювати без кондукторів

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2 липня громадський транспорт Києва почав повністю працювати без кондукторів, їх частково переведуть на посаду контролерів.

Про це виданню Liga.net повідомили у Київпастрансі.

Кондуктори назавжди припинили свою роботу, у водіїв придбати квиток також неможливо.

Відтепер сплатити за проїзд можна у T-кіосках, терміналах самообслуговування е-квитка, терміналах Easy Pay, на станціях Київського метрополітена, у застосунку Київ Цифровий та в особистому кабінеті киянина (для власників Карти киянина).

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