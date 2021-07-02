Абсолютний рекорд: ціни на газ в Україні перетнули позначку в 15 тисяч гривень

Ціни на природний газ на торгах у четвер перевищили позначку в 15 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані "Української енергетичної біржі".

Як наголосив співрозмовник ЕП на газовому ринку, такий показник є абсолютним рекордом за всю історію.

За день до цього середньозважена ціна природного газу на УЕБ була на рівні 13,4 тисячі гривень за тисячу кубів. Таким чином, за день вартість газу зросла більш ніж на 1,5 тисяч гривень.

Ціни на газ на європейському ринку також продовжують тенденцію до зростання, що відображається і на внутрішньому ринку.

Так, приведена вартість природного газу на нідерландському хабі TTF до кордону України станом на 2 липня становила 16,637 тисяч гривень за тисячу кубометрів, свідчать дані УЕБ.

Приведена вартість враховує ціну газу на хабі, вартість транспортування газопроводами Європи, тариф для точки входу в ГТС України та ПДВ.

Як наголошують учасники ринку, ціни на природний газ зростають насамперед через сезонні фактори, зокрема – високий попит, низькі запаси в сховищах, а також зловживання російського "Газпрому", який штучно обмежує обсяги постачання палива на європейський ринок.

Нагадаємо, напередодні газопостачальні компанії опублікували липневі цінники на "блакитне паливо" для населення.

У порівнянні з червнем місячні пропозиції на липень здорожчали. Базові річні тарифні плани не змінилися й залишаються значно вигіднішими за місячні.

У липні річні ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр в залежності від постачальника.

Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на липень, коливаються від 7,99 і до 15,5 грн за кубометр.

Ознайомитися з усіма пропозиціями постачальників на липень можна за посиланням.

Економічна правда