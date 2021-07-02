Україна отримала 350 мільйонів доларів позики від Світового банку – Мінфін

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Мінфін підтвердив надходження в Україну позики в 350 млн доларів від Світового банку для системного проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення".

Про це повідомила прес-служба міністерства у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

"Кошти надійшли в Україну", - заявили в Мінфіні.

Нагадаємо:

Уряд разом із Світовим банком уклали угоду на суму 350 мільйонів доларів, кошти спрямують, зокрема, на підтримку в умовах пандемії.

Шмигаль заявив, що завдяки цій угоді уряд зможе реалізувати системні проєкти для розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.