Україна отримала 350 мільйонів доларів позики від Світового банку – Мінфін
П'ятниця, 2 липня 2021, 14:45
Мінфін підтвердив надходження в Україну позики в 350 млн доларів від Світового банку для системного проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення".
Про це повідомила прес-служба міністерства у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".
"Кошти надійшли в Україну", - заявили в Мінфіні.
Нагадаємо:
Уряд разом із Світовим банком уклали угоду на суму 350 мільйонів доларів, кошти спрямують, зокрема, на підтримку в умовах пандемії.
Шмигаль заявив, що завдяки цій угоді уряд зможе реалізувати системні проєкти для розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.
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