Лещенко розповів, як зросте ціна на землю з відкриттям ринку

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Ціна на землю з відкриттям ринку зростатиме на 7 – 10% щороку, що пов’язано, зокрема, зі світовими тенденціями цін на продовольство.

Про це міністр агрополітики Роман Лещенко розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він зазначив, що з розрахунків Мінагрополітики, вартість гектару сільськогосподарського призначення становить біля 50 тис грн за гектар.

"Що стосується вартості, за нашими оцінками, зростання буде близько 7-10% щороку. Оскільки українські землі є недооціненими, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни", – розповів він.

Серед таких факторів – рекордне зростання ціни на світових ринках на сільгосппродукцію. "Відповідно, ми маємо переконання, що ціна буде поступово зростати", – додав Лещенко.

За його словами, це "не означає, що громадяни України мають поспішати розпоряджатися майном, адже ми маємо переконання що земля є найкращим депозитом, та буде поступово зростати у ціні, приносити дохід від орендної плати".

Минулоріч, додав Лещенко, оренда в країні зросла на 16% і продовжує зростати.

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Нагадуємо:

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

Економічна правда