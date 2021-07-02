Держбюджет звели з дефіцитом 50 мільярдів, план надходжень перевиконали

За половину 2021 року держбюджет України звели з дефіцитом у 50 млрд грн, водночас за надходженнями до загального фонду план перевиконали на 4,9%.

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на дані Держказначейства.

У червні 2021 року до загального фонду надійшло 84,9 млрд гривень, місячний розпис перевиконано на 6,9% (+5,4 млрд грн).

Перевиконують розпис знову за платежами від Держподаткової – надходження становили 50,8 млрд грн або 106,1% від розпису червня. Найбільше отримали від дивідендів від держпідприємств (12,9 млрд грн), податку на доходи фізичних осіб та військового збору (12,4 млрд грн) та податку на додану вартість (10,8 млрд грн).

Від митниці надходження становили 31,3 млрд грн, що на 9,4% перевищує розпис червня. Із загальної суми надходжень 29,0 млрд грн надійшло у вигляді податку на додану вартість, 2,1 млрд грн – ввізного мита.

У цілому до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2021 року надійшло 505,9 млрд грн або 104,9% від розпису звітного періоду (+23,7 млрд грн). За платежами ДПС надходження становили 291,0 млрд грн, розпис виконано на 106,2%, Держмитслужби – 174,6 млрд грн, виконання становило 104,8%.

Надходження єдиного соцвнеску за пів року становили 165,0 млрд грн, що на 7 млрд грн перевищило планові показники ДПС, з них 32,2 млрд грн надійшло у червні (+ 2,3 млрд грн до очікуваних).

Видатки за загальним фондом у січні-червні становили 558,4 млрд грн або 92,6% від розпису. Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось повністю.

За січень-червень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у розмірі 50,4 млрд грн, зокрема загальний фонд – з дефіцитом у сумі 49,8 млрд грн, при розписі у сумі 118,9 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-червень 2021 року становили 257,8 млрд грн або 76,6% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 211,4 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 59,7 млрд грн (1,7 млрд дол та 409,9 млн євро).

Із зовнішніх джерел залучено 46,4 млрд грн, зокрема 34,7 млрд грн (1,25 млрд дол) шляхом розміщення 8-річних ОЗДП під 6,875% річних.

Платежі з погашення державного боргу за січень-червень 2021 року склали 231,0 млрд грн (100,0% плану), платежі з обслуговування – 74,0 млрд грн (94,5% плану).

Економічна правда