Новини 13 липня: новий член правління НБУ, Коломойський винен білоруському олігарху

Про НБУ. Рада Національного банку проголосувала за призначення на посаду заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, на цій посаді він замінить Дмитра Сологуба.

Про електроенергію. На засіданні аукціонного комітету з продажу електроенергії ухвалили рішення створити "чорний список" порушників на ринку, яких тимчасово не допускатимуть до наступних електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі

Про Таруту. Сергій Тарута вимагає від бізнесмена Андрія Адамовського "десятки мільйонів доларів" через взаємозалік 20% його акцій у спільному проєкті "Парку Горького".

Про Коломойського. Компанія NT Marine, пов'язана з білоруським олігархом Миколою Воробйом, намагається стягнути борг в 20 мільйонів доларів з фірми Sanderlyn, афілійованої з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Про Шульмана. Бізнесмена Вадима Шульмана зняли з міжнародного обліку розшуку осіб Бюро Інтерполу.

Ексклюзив ЕП

Андрій Адамовський: Таруто, ходімо до суду!

В інтерв'ю ЕП бізнесмен розповів про те, чим закінчилася суперечка за Sky Mall, навіщо цей торговий центр викупив Іван Фурсін, про новий проєкт у Монголії та конфлікт з Тарутою. (рос)