Рада Нацбанку призначила нового члена правління НБУ замість Дмитра Сологуба

Сергій Ніколайчук фото landlord

Рада Національного банку України проголосувала за призначення на посаду заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, на цій посаді він замінить Дмитра Сологуба, у якого закінчився термін повноважень.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Що відомо про Сергія Ніколайчука?

До свого призначення на посаду заступника голови правління НБУ Сергій Ніколайчук працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, де, зокрема, відповідав за аналітичну підтримку інвестиційних рішень на ринках, що розвиваються, та на глобальних ринках капіталу.

Ніколайчук також викладав у Київській школі економіки та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. До вересня 2019 року він очолював департамент монетарної політики та економічного аналізу НБУ, тобто був підлеглим Дмитра Сологуба, якого й замінить на цій посаді.

У вересні 2019 року, коли було сформовано перший уряд Зеленського, а Міністерство розвитку економіки у ньому очолив Тимофій Милованов, Ніколайчук став заступником міністра економіки. На цій посаді від, серед іншого, відповідав за макроекономічне прогнозування уряду і залучення інвестицій в країну.

Кого замінить Ніколайчук?

Дмитра Сологуба призначили заступником голови правління Національного банку у березні 2015 року ще за часів, коли регулятор очолювала Валерія Гонтарева. До цього він працював економістом-дослідником МВФ, а з 2007 по 2015 роки обіймав посаду начальника відділу аналізу та досліджень у "Райффайзенбанку Аваль".

Сологуба вважають головним ідеологом переходу України до моделі інфляційного таргетування. Відповідно до неї головним завданням Національного банку є підтримка інфляції на стабільно низькому рівні. Для України цей рівень було визначено у розмірі 5 +/- 1%.

Щоправда, за весь час, що режим таргетування інфляції діє в України, завести її у центра цільового діапазону НБУ вдалося лише раз - за підсумками 2020 року, а вже у 2021 році ріст цін вийшов далеко за межі цілі НБУ.

Загалом у підпорядкуванні Сологуба у Нацбанку було 4 департаменти, відповідальні за монетарну політику, статистику та звітність, фінансову стабільність та методологію регулювання небанківських фінансових установ.

Після зміни голови Нацбанку у 2020 році Дмитро Сологуб опинився у своєрідній "опозиції" новому керівництву центробанку разом з Катериною Рожковою. За свої комунікації зі ЗМІ Сологуб та Рожкова отримали догани від Ради НБУ, законність яких оскаржили у судах.

Наприкінці червня 2021 року стало відомо, що керівник Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, який перебуває у "вертикалі" Сологуба, вирішив подати у відставку через "централізацію управління в НБУ" та відхід від принципів колегіальності в ухваленні рішень. Детальні умови та терміни відставки Ваврищук обіцяв обговорити вже з наступником Сологуба.

Загалом наприкінці червня та початку липня низка керівників департаментів, зокрема Департаменту ліцензування НБУ, вирішили майже синхронно оголосити про відставку, висловлюючи таким чином невдоволення методами управління нового голови НБУ Кирила Шевченка.

По завершенню роботи у Нацбанку Дмитро Сологуб повернеться працювати у Міжнародний валютний фонд у підрозділ корпоративного управління центральними банками департаменту монетарної політики та капітальних ринків.

Економічна правда