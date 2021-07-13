Міненерго тимчасово запровадило "чорний список" на ринку електроенергії

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На засіданні аукціонного комітету з продажу електроенергії 13 липня ухвалили рішення створити "чорний список" порушників на ринку, яких тимчасово не допускатимуть до наступних електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

"Сьогодні ми ухвалили рішення, що обмежить махінації і спонукатиме учасників ринку не вдаватися до маніпуляцій, а діяти за чесними правилами. Це рішення тимчасове, до 1 вересня, але воно допоможе найближчим часом стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії", – зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Так, аукціонний комітет проголосував за внесення змін до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на УЕБ згідно пропозицій біржі та зауважень з боку Нацкомісії з енергетики та учасників ринку.

Так, продавець електроенергії має право ініціювати внесення до "чорного списку" покупця, який порушив взяті на себе зобов’язання за двостороннім договором купівлі-продажу електроенергії. Для цього продавець має подати обґрунтовану заяву до організатора аукціонів – Української енергетичної біржі.

Заяву можна подавати лише у разі:

нереєстрації покупцем в системі управління ринками куплених обсягів електроенергії;

відсутності своєчасної оплати з боку покупця (підтверджується випискою з банку);

розірвання договору покупцем в односторонньому порядку.

Як результат – недобросовісного покупця не допускатимуть до наступних аукціонів з продажу електроенергії впродовж 6 місяців.

Водночас, якщо покупець виконав зобов’язання за договором, то його можуть знову допустити до участі в торгах. Це також відбувається за письмовою заявою продавця та доданих до неї документів, що підтверджують факт врегулювання обставин.

До 1 вересня Міненерго спільно з НКРЕКП та учасниками ринку має напрацювати зміни для системного рішення, що буде закріплено відповідною постановою Кабміну. Це рішення має встановити постійні правила, які запобігатимуть проявам неринкової поведінки учасників ринку електроенергії.

Нагадуємо:

Міністерство енергетики ініціює створення "чорного списку" — переліку систематичних порушників на ринку електроенергії, яким тимчасово обмежуватимуть доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.

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Нагадуємо:

Міністерство енергетики ініціює створення "чорного списку" — переліку систематичних порушників на ринку електроенергії, яким тимчасово обмежуватимуть доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

На 5 липня ціна підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год.

НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдінг з групи ДТЕК.

Економічна правда