Тарута вимагає від Адамовського мільйони доларів, останній кличе в суд

Сергій Тарута вимагає від бізнесмена Андрія Адамовського "десятки мільйонів доларів" через взаємозалік 20% його акцій у спільному проєкті "Парку Горького".

Про це Андрій Адамовський розповів в інтерв’ю ЕП.

Адамовський розповів, що мав частку 5% в ІСД (Індустріальний союз Донбасу - ЕП), проте вирішив її продати у 2005 році.

"Оскільки мій пакет був оформлений понятійно, а не офіційно, то всі акціонери ІСД вирішили розрахуватися за мої акції теж понятійно: від [Віталія] Гайдука, [Сергія] Тарути і [Олега] Мкртчана я отримав відповідні розписки", – продовжив він та відмовився розкрити суму, про яку йдеться.

За словами Адамовського, з ним розраховувалися 5 років, до 2010 року. Водночас, з мільярдером розрахувалися усі, крім Тарути. Як пояснив Адамовський, вони мали спільний проєкт багатофункціонального комплексу "Парк Горького", у рамках якого 20% належало Таруті, а 80% – йому самому.

"Оскільки за мої акції в ІСД Тарута зі мною не розрахувався, цей його борг був погашений взаємозаліком - шляхом переходу в мою власність частки Тарути в "Парку Горького", – пояснив Адамовський.

Попри те, що відтоді пройшло понад 10 років, нещодавно підприємець отримав претензії від Тарути про те, що нібито винен йому кошти за його частку в "Парку Горького". Точну цифру вимог Адамовський "так і не зрозумів, тому що суми змінюються щодня", але йдеться про десятки мільйонів доларів.

Адамовський готовий з Тарутою судитися: "Я пана Таруту запросив до суду і через це інтерв'ю публічно його закликаю: пан Тарута, підемо в суд".

Більше про те, чим закінчилася суперечка за Sky Mall, про новий проєкт у Монголії та конфлікт з Тарутою читайте в інтерв’ю ЕП: Андрій Адамовський: Таруто, ходімо до суду!

Економічна правда





