Шульмана зняли з міжнародного розшуку

Бізнесмена Вадима Шульмана зняли з міжнародного обліку розшуку осіб Бюро Інтерполу.

Про це йдеться у листі Національного антикорупційного бюро на адресу Шульмана, яке є у розпорядженні ЕП.

У тексті листа зазначається, що Шульмана підозрюють у відмиванні коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом. За результатами досудового розслідування йому було повідомлено про підозру.

Проте, станом на 2 липня 2021 року "винесено постанову про зняття [Шульмана] з міжнародного обліку розшуку осіб Бюро Інтерполу".

Зазначимо, що Шульман є колишнім бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського, а наразі є його ворогом. Підозру Шульману підписав у 2019 році експрокурор Костянтин Кулик, якого пов'язували з Коломойським.

Шульман свідчив проти Коломойського у ФБР.

Наразі він судиться з Коломойським та Геннадієм Боголюбовим за сталеливарний завод Warren Steel Holdings LLC. в США (штат Огайо). У 2012 році Шульман запідозрив партнерів у шахрайстві й у ході власного розслідування виявив, що Warren Steel укладає кредитні угоди і договори купівлі-продажу із іншими компаніями Коломойського і Боголюбова на невигідних для заводу умовах.

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Економічна правда