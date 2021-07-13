Коломойський заборгував білоруському олігарху 20 мільйонів доларів – медіа

Воробей та Коломойський колаж kyivpost

Компанія NT Marine, пов'язана з білоруським олігархом Миколою Воробйом, намагається стягнути борг в 20 мільйонів доларів з фірми Sanderlyn, афілійованої з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на Kyiv Post.

У квітні поліція Ізраїлю відкрила кримінальну справу за фактом шахрайства. У списку підозрюваних, за різними джерелами Kyiv Post, п'ять осіб – Ігор Коломойський, його бізнес-партнер Михайло Кіперман, Марія Кіперман, екс-нардеп Євген Геллер і колишній керівник "Приватбанку" Олександр Дубілет.

Журналісти пишуть, що 14 жовтня 2019 року компанія Sanderlyn, зареєстрована на Кіпрі, підписала угоду з естонською NT Marine на поставку 320 тис тонн вугілля в Україну. Ціна питання становила 25 млн доларів або 78 доларів за тонну.

Протягом трьох тижнів NT Marine відвантажила вугілля в Україну. Вугілля в результаті перепродали "Центренерго". Це сталося саме тоді, коли компанії, пов'язані з Коломойським, продавали вугілля і газ "Центренерго" вище за ринок і купували електроенергію нижче за ринок, зазначає видання.

Sanderlyn внесла передоплату 5 млн доларів, решту 20 млн відмовилася платити, посилаючись на те, що "Центренерло" не сплатило поставку вугілля.

Зв'язок Коломойського і Sanderlyn простежується через фірму "Синтез Ойл" Коломойського. Кіпріотка Евтіхия Ксенофонтос є номінальною власницею "Синтез Ойл" через кіпрські офшори. Вона ж вказана директором Sanderlyn.

Sanderlyn і "Синтез Ойл" Коломойського продавали вугілля "Центренерго" одночасно. Обидві компанії купували вугілля за однаковою ціною – 78 доларів за тонну. Обидві встановлювали маржу приблизно в 10 доларів за тонну для "Центренерго". Це 3,2 млн доларів, зароблених за три тижні на перепродажі 320 тис тонн вугілля.

NT Marine хоче стягнути гроші через суд. Офіційно компанія належить громадянину Естонії Олексію Чулецу, якого балтійська преса пов'язує з олігархом Миколою Воробйом, наближеного до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело, близьке до NT Marine, підтвердило, що компанія належить Воробью. Білоруський олігарх перебуває під санкціями Євросоюзу. ЗМІ також повідомляли, що Воробей є другом і бізнес-партнером Віктора Медведчука.

Повідомляється, що Національне антикорупційне бюро України знає про кримінальне провадженні в Ізраїлі.