Новини 4 червня: уряд індексує пенсії, продовольство подорожчало максимальними за 10 років темпами

Про індексацію пенсій. У 2021 році пенсії на 11% проіндексували для 8 млн пенсіонерів, у липні проведуть індексацію ще для 1 млн пенсіонерів.

Про "Північний потік-2". Президент Росії Володимир Путін заявив, що 4 червня завершилось укладання труб по першій нитці газопроводу "Північний потік-2".

Про ціни на продовольство. Ціни на продовольство у травні зросли на 4,8% та зазнали найбільшого місячного зростання з 2010 року, це спричинено подорожчанням олії, цукру та зернових у світі.

Про "зелену" енергетику. Північна екологічна фінкорпорація заявила про зупинку інвестицій у нові проєкти "зеленої" енергетики через борги, спроби уряду ввести акциз на генерацію та зменшити "зелений" тариф для вже погоджених проєктів.

Про "трубу Медведчука". "Укртранснафта" відмовилась від державної компенсації за тимчасове відповідальне зберігання арештованого майна "ПрикарпатЗахідтранс", у тому числі - об'єктів лінійної частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

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