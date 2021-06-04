У травні ціни на продовольство стрімко зросли, найвищі за 10 років – ООН

Ціни на продовольство у травні зросли на 4,8% та зазнали найбільшого місячного зростання з 2010 року, це спричинено подорожчанням олії, цукру та зернових у світі.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Так, Індекс цін на продовольство ФАО становив 127,1 пункту у травні 2021 року, що на 5,8 пункту (4,8%) перевищує рівень квітня та на 39,7% – травня минулоріч.

Наразі ціни знаходяться на найвищих рівнях з вересня 2011 року та зростають дванадцятий місяць поспіль. Індекс лише на 7,6% нижче за зареєстрований пік у лютому 2011 року.

Так, індекс цін на зернові становив 133,1 пункту, що на 7,6 пункту (6%) вище квітневого показника та на 36,6% – травня минулоріч. Найбільше зросли ціни на кукурудзу.

На 7,8% з квітня зросли ціни на рослинну олію, індекс в травні становив 174,7 пункту. Молочні продукти подорожчали на 1,5% у травні з індексом у 120,8 пункту, що на 28% вище за індекс торік.

Індекс цін на м’ясо у травні становив 105 пунктів, що на 2,2% вище, ніж у квітні. Ціни зростаю 8 місяців поспіль – якщо порівняти з минулим роком, то вони зросли на 10%.

Цукровий індекс сягнув 106,7 пункту у травні, що на 6,8% перевищило квітневі значення, ціни зростають другий місяць поспіль.

Нагадуємо:

Світові ціни на продовольство у квітні продовжили зростати одинадцятий місяць поспіль, індекс цін зріс на 1,7% та тримається на найвищих з 2014 року рівнях.

У квітні 2021 року рівень споживчих цін зріс на 8,4% проти квітня 2020 року, у порівнянні з березнем 2021 року – на 0,7%.

Економічна правда