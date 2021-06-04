У липні проведуть індексацію пенсій ще для 1 мільйона українців – міністр

У 2021 році пенсії на 11% проіндексували для 8 млн пенсіонерів, у липні проведуть індексацію ще для 1 млн пенсіонерів.

Про це під час години запитань до уряду заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Другий рік поспіль уряд забезпечує індексацію пенсій. У цьому році з 1 березня пенсії проіндексовано для 8 млн пенсіонерів на 11%. У липні цього року буде проведено індексацію пенсій ще для 1 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено в 2018-2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються в мінімальному розмірі.

Таким чином, у цьому році підвищення отримають 10,5 млн пенсіонерів", - скзаала Лазебна.

За її словами, на 1 квітня цього року середній розмір пенсії становить 3725 грн - порівняно з аналогічним періодом минулого року він збільшився на 17,5% (555 грн).

Міністр додала, що на розгляд Ради внесено проєкт закону 4668, яким відновлюється індексація пенсій для всіх категорій пенсіонерів та встановлюється дата індексації пенсій - 1 вересня.

"Я дуже сподіваюсь на прийняття цього законопроєкту, адже це дозволить передбачити необхідні кошти для проведення індексації пенсій у наступному році для всіх категорій пенсіонерів", - сказала Лазебна.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців зростуть на 11%, у середньому зростання становитиме 300 грн.

З 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок збільшується до 60 років - це останнє підвищення віку у рамках змін, ухвалених у 2011 році.

Економічна правда