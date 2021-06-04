Путін заявив про завершення укладання першої нитки "Північного потоку-2"

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що 4 червня завершилось укладання труб по першій нитці газопроводу "Північний потік-2".

Про це він сказав під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає "Интерфакс".

За його словами, робота по другій нитці триває.

"Лінійна робота цілком, включаючи морську ділянку, закінчена. Залишилося - з німецької сторони труба підійшла, з російської - потрібно їх підняти і зварити, все, але прокладка сама завершена", - додав Путін.

Він заявив, що "Газпром" готовий до заповнення трубопроводу газом.

За його словами, на цьому тижні була забезпечена готовність російської лінійної частини газового маршруту до компресорної станції "Слов'янська".

За словами Путіна, "проєкт економічно високоефективний, повністю відповідає найсуворішим екологічним стандартам і технічним вимогам".

"Ми готові і надалі реалізовувати з нашими європейськими та іншими партнерами подібні високотехнологічні проєкти. І розраховуємо, що логіка взаємної користі і взаємної вигоди неминуче буде брати верх над різного роду штучними бар'єрами поточної політичної кон'юнктури", - сказав президент РФ.

Нагадаємо:

Росія розраховує завершити будівництва газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2021 року, залишилося прокласти близько 100 км.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.