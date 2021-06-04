"Дочка" "Нафтогазу" відмовилась від держкомпенсації за обслуговування "труби Медведчука" – ЗМІ

"Укртранснафта" відмовилась від державної компенсації за тимчасове відповідальне зберігання арештованого майна ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", у тому числі - об'єктів лінійної частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника у компанії.

Зазначається, що таке рішення ухвалили 3 червня на зборах акціонерів "Укртранснафти".



У кінці лютого 2021 року АТ "Укртранснафта" розпочала прийом на тимчасове відповідальне зберігання об'єктів частини СЗН.



Витрати на охорону й утримання трубопроводу погодив НАК "Нафтогаз України", водночас держава мала компенсувати компанії ці витрати відповідно до чинного законодавства.

Довідка: Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна. Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали. Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Нагадуємо:

Енергетична митниця відмовила дочці "Нафтогазу", "Укртранснафті", у підтвердженні повноважень щодо управління окремими активами нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", адже формально вони досі у власності "Прикарпатзахідтрансу".

Агентство з розшуку та управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу "Самара –Західний напрямок" дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".

"Дочка" Нафтогазу АТ "Укртранснафта" приймає на тимчасове відповідальне зберігання частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

На засіданні 19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення вжити "невідкладних заходів" для повернення нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" у власність України.

У 2015 році російська "Транснефть" заявила про продаж "ПрикарпатЗахідтранс". Наразі серед власників вказано німця Анатолія Шефера, який пов'язаний з оточенням Віктора Медведчука, а також компанію Інтернешнл трейдінг партнерс АГ. Третім власником є "Нафтобітумний завод", який у 2019 році придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі "Прикарпатзагадтранс". Компанією володіє білоруський бізнесмен Мікалай Варабей.