Корпорація НЕФКО зупиняє інвестиції у нові "зелені" проєкти через дії уряду

Північна екологічна фінкорпорація (НЕФКО) заявила про зупинку інвестицій у нові проєкти "зеленої" енергетики через борги, спроби уряду ввести акциз на генерацію та зменшити "зелений" тариф для вже погоджених проєктів.

Про це йдеться у листі корпорації до Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА).

У НЕФКО кажуть, що для інвестицій потрібна передбачуваність, проте це неможливо на тлі спроб уряду зменшити "зелений" тариф для вже погоджених проєктів. Зазначається, що високий тариф на початку роботи важливий для залучення інвестицій, адже згодом вартість "зеленої" генерації зменшується, а відтак зменшується і тариф.

Крім того у НЕФКО обурені невиплатами за боргами ГарПоку перед виробниками енергії з відновлюваних джерел. Також – бажанням уряду запровадити акцизу з продажу "зеленої" електроенергії. Натомість, кажуть у корпорації, варто накладати "вуглецевий" податок на енергію з горючого палива.

У підсумку НЕФКО вирішила припинити інвестицій допоки урядова практика щодо "зеленої" енергетики не буде сталою та передбачуваною, а угоди – виконуватимуться державою.

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Нагадуємо:

Питання "зеленої" енергетики є одним з основних у перемовинах України зі Світовим банком, уряд розглядає зміни до умов ринку для уникнення боргів перед генерацією у майбутньому.

Раніше повідомлялось, що держгарантії розглядаються як спосіб для забезпечення виконання боргових зобов'язань "по зеленим кредитам" в проєкті держбюджету-2021.

Державний "Гарантований покупець" отримав та виплатив останній мільярд з коштів, отриманих від Укренерго – розрахунки з зеленою генерацією за 2020 рік становлять 66%.

Виробники енергії з відновлюваних джерел енергії заявили, що за підсумками першого кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Меморандумом менш як на половину, а виплати надходять не усім виробникам через судові процеси.

Економічна правда