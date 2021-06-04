Стартові заощадження: куди інвестувати 5-10 тисяч доларів

Які інструменти можуть підійти для інвестора-початківця. Поради від досвідчених бізнесменів, які знаються на інвестиціях.

На руках в українців є до 50 мільярдів доларів. Такі оцінки нещодавно озвучив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними Національного банку, в кращому випадку до 40% від цієї суми зберігається на депозитах. Все інше – "під подушкою".

Гроші не працюють і це не врятує їх від девальвації.

Чому українці не інвестують? Відповідь на це запитання завжди однакова – брак інструментів і культури інвестування.

Які інструменти можуть підійти для інвестора-початківця, який не хоче зберігати свої гроші під подушкою?

Відповідь на це запитання ЕП шукала в людей, які знають у що вкладати, і вміють інвестувати з максимально можливим результатом.

Куди інвестувати 5-10 тисяч доларів? Відповідають гендиректор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, засновик UNIT.City Василь Хмельницький, президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

З чого почати

"Мати гроші і на них нічого не заробляти, так само погано, як і не мати цих грошей. Звичайно, кожному громадянину, у якого є якийсь більш-менш зрозумілий стабільний заробіток або якісь заощадження, важливо розуміти, що з ними далі зробити", – підкреслює важливість інвестування Ігор Мазепа.

Перш ніж перейти до вибору інструментів слід визначитись з метою інвестицій. Це може бути, наприклад, купівля автомобіля, нерухомості, навчання дітей в університеті, пенсійні накопичення чи просто заощадження на "чорний день". Чітке визначення мети дозволить визначитись з терміном, протягом якого відбуватиметься інвестування.

"Коли ми говоримо про інвестиції, треба відрізняти інвестування від трейдингу. Трейдинг – це торгівля, тобто короткострокове інвестування. Купив, через хвилину чи через день продав. Такі речі – це не є інвестування. Коли ми говоримо про інвестування ми в першу чергу визначаємо ціль, для чого ми це інвестуємо.

Якщо дітям на навчання в університеті, а дітям зараз умовно 8 років, то це термін приблизно 10 років. Якщо це на автівку, то 2-3 роки. Коли мова йде про пенсію, то кошти можуть накопичуватись 30 чи 40 років", – зауважує Тарас Козак.

Сума в 5-10 тисяч доларів достатня навіть для того аби диверсифікувати власний портфель.

Звісно, дотримання принципу, коли кошти знаходяться в різних інструментах, не дозволяє розраховувати на високу дохідність, але це точно страхує інвесторів від непередбачуваних подій і шансів втратити все.

У що вкладати

На запитання "Що зробити українцю з 5-10 тисячами доларів?", Василь Хмельницький, як багаторічний підприємець прямо радить їх вкладати у власну справу.

"Я рекомендував би українцю інвестувати гроші в свою справу і почати займатися бізнесом. Зараз хайп такий: потрібно купити Bitcoin, акції Tesla, або грати на спорт. Я б таке не рекомендував би. Всі говорять і я вірю, найближчим часом може статись криза і акції спадуть.

Саме головне – люди які інвестують в акції, не отримають жодного досвіду. В чому цікавість бізнесу? Ви створюєте власний бізнес, потихеньку заробляєте гроші, постійно стикаєтесь з певними труднощами, долаєте їх, отримуєте досвід. Це допомагає потім досягти чогось в житті", – переконує засновник UNIT.City.

І одразу підприємець наводить приклад. Виробництво паперових трубочок.

"Ви знаєте що в Європі заборонили пластмасові трубочки? Виробництво паперових це досить пристойний бізнес. По-перше, це екологічно правильно. По-друге, обладнання коштує не багато. По-третє, попит на них може бути не лише в Україні, але і в Європі і в усьому світі", – додає Хмельницький.

"Банківський депозит – найочевидніша річ. Я знаю, що деякі наші співгромадяни купують квартири на ранній стадії будівництва, щоб потім їх продати. Дуже часто, до речі, це зависає, ці квартири потім стають не ліквідними. Потім вони намагаються робити ремонти в них, здавати їх в оренду", – каже Мазепа.

На його думку, можливості для інвестицій в Україні обмежені та не дають високих відсотків прибутку, тому він радить звертатись здебільшого до фондового ринку, на якому власне і працює його компанія.

"На 2 тисячі доларів я б купив гривневих облігацій. Це гривневий ризик. Прибутковість українських ОВДП 10-12% в залежності від терміну. Далі може бути інвестиція в іноземні цінні папери. Або в інститути спільного інвестування, які, до речі, починають з'являтися тут, у нас, в Україні і найчастіше вони орієнтовані на зрозумілі сегменти (наприклад нерухомість, – ЕП)", – перелічує список інструментів інвестбанкір.

Вкладати кошти в нерухомість, цінні папери чи депозит – питання не принципове, впевнений Тарас Козак. Головне – диверсифікація та сталість інвестицій

"В інвестуванні важливіше навіть не обсяг інвестування, а регулярність. Якщо ви звикли до того, що регулярно, щомісяця, по 2-5 тисячі гривень будете додавати до свого портфеля щомісячно, то це в якийсь момент перевищить 30 тисяч, 50 тисяч і ви будете мати вже солідний портфель", – зауважує Козак.

Маючи на руках суму у 10 тис дол, він пропонує почати з американських цінних паперів. На їх купівлю можна спрямувати 2-3 тис дол. Ще кілька тисяч можна вкласти в інвестиційні фонди. Кошти що залишаються на руках можна розділити на між ОВДП та банківським депозитом.

Де особисто тримають гроші

Всі кошти Хмельницький інвестує в проєкти. Тому жодних рахунків, крім тих які необхідні для покриття поточних витрат, він не має.

"Гроші повинні працювати, тому я просто веду різні бізнеси", – говорить бізнесмен.

В інвестиціях Мазепи є два головних напрями: ті, що генерують постійний грошовий потік та ті, які займаються інноваціями. Останні можуть не приносити значних прибутків, або взагалі бути збитковими. Проте вони працюють на майбутнє, борються за абонентів і саме по кількості останніх та їх платоспроможності оцінюватиметься успішність інвестицій.

Незважаючи на те, що основний дохід Мазепи мали б приносити інвестиції в цінні папери, він не нехтує більш звичними і зрозумілими способами заробітку. Такими, як наприклад нерухомість.

"Я інвестую, наприклад, у багато проєктів заміського будівництва і заміського девелопменту навколо Києва, які я зробив ще давніше", – розповідає Мазепа. Через пандемію люди почали більше купувати заміського житла, воно зросло в ціні, а інвестбанкір на цьому заробив.

На питання, де особисто тримає гроші, апологет диверсифікації Тарас Козак каже, що має активи і в іноземних цінних паперах (американські акції. – ЕП), і в ліквідних акціях українських компаній (блакитні фішки), проте основну частину власних коштів в ОВДП.

"Сьогодні найкращим активом гарантованих інструментів (повернення коштів з ОВДП гарантується державою, – ЕП) з фіксованою дохідністю є ОВДП. Вони погашаються у встановлений час, по ним є комбінація високої дохідності, надійності і ще відсутнє оподаткування. Вони унікальні і мене дивують люди які інвестують але при цьому не хочуть купувати ОВДП", – резюмує Козак.