РНБО прийняло рішення щодо розвитку авіабудівельної галузі – Данілов

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони прийняли рішення щодо розвитку авіабудівельної галузі в Україні на найближчі роки.

Про це на брифінгу за підсумками засідання заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"П'яте питання, яке було сьогодні на порядку денному, - щодо розвитку авіабудівельної галузі України. Ви знаєте, що 75 років нещодавно відбулося ДП "Антонов". Президент приділяє цьому дуже велику увагу.

Було прийнято рішення стосовно розвитку авіабудівельної галузі на найближчі роки", - сказав Данілов.

Нагадаємо:

У грудні 2020 року ДП "Антонов" та Міноборони підписали Меморандум про співпрацю, в рамках якої йдеться про перші за 30 років поставки трьох військово-транспортних літаків Ан-178 для потреб Збройних сил України.

У квітні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

Раніше в інтерв’ю ЕП уже екс-міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що можливість створення державної авіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії - за його словами, до кінця осені буде фінальний продукт по авіастратегії.

Також Криклій заявляв, що Державна авіакомпанія може почати роботу у 2021 році.

Внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, але ведуться перемовини й про закупівлю літаків міжнародних виробників, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що українська державна авіакомпанія, створення якої заплановане на найближчий рік, забезпечуватиме і внутрішні, і міжнародні рейси, зокрема на далекі дистанції.

Економічна правда