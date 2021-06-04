РНБО прийняло рішення щодо розвитку авіабудівельної галузі – Данілов
На засіданні Ради нацбезпеки і оборони прийняли рішення щодо розвитку авіабудівельної галузі в Україні на найближчі роки.
Про це на брифінгу за підсумками засідання заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"П'яте питання, яке було сьогодні на порядку денному, - щодо розвитку авіабудівельної галузі України. Ви знаєте, що 75 років нещодавно відбулося ДП "Антонов". Президент приділяє цьому дуже велику увагу.
Було прийнято рішення стосовно розвитку авіабудівельної галузі на найближчі роки", - сказав Данілов.
Нагадаємо:
У грудні 2020 року ДП "Антонов" та Міноборони підписали Меморандум про співпрацю, в рамках якої йдеться про перші за 30 років поставки трьох військово-транспортних літаків Ан-178 для потреб Збройних сил України.
У квітні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.
Раніше в інтерв’ю ЕП уже екс-міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що можливість створення державної авіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії - за його словами, до кінця осені буде фінальний продукт по авіастратегії.
Також Криклій заявляв, що Державна авіакомпанія може почати роботу у 2021 році.
Внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, але ведуться перемовини й про закупівлю літаків міжнародних виробників, заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що українська державна авіакомпанія, створення якої заплановане на найближчий рік, забезпечуватиме і внутрішні, і міжнародні рейси, зокрема на далекі дистанції.
Економічна правда
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