Українська державіакомпанія буде забезпечувати і внутрішні, і міжнародні рейси – ОП

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що українська державна авіакомпанія, створення якої заплановане на найближчий рік, забезпечуватиме і внутрішні, і міжнародні рейси, зокрема на далекі дистанції.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Державна авіакомпанія має забезпечити регіональне сполучення для стикових із Києвом, саме тому ми і почали розвивати аеропорти в регіонах.

Це також рейси до Європи, трансатлантичні рейси і далекомагістральні - Китай, Азія", - заявив Тимошенко.

За його словами, переговори про створення внутрішньої авіакомпанії вже тривають і з закордонними лідерами авіагалузі, і з українськими фахівцями.

"Ми хочемо запустити на регіональні та ближні країни Ан-148. Дальнє сполучення - за допомогою лізингу Boeing або Airbus. Вже є реальні прорахунки, зокрема її (державіакомпанії - ред.) прибутковості. До наших планів не входить щорічне дотування цієї компанії, вона має приносити дохід", - підкреслив він.

За його словами, у разі, коли громадяни України перебувають в іншій країні - як у ситуації з COVID-19 - і не можуть її залишити, ця авіакомпанія здійснюватиме їх повернення додому.

"Крім того, припинення повітряного транзиту через Білорусь потенційно може збільшити наші доходи. Це, до речі, стосується і наземного транзиту. У нашого податкового і транспортного комітетів ВР є ідеї щодо впровадження зборів із транзитного транспорту, що дало б можливість нам заробити", - додав Тимошенко.

Нагадаємо:

У квітні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

Раніше в інтерв’ю ЕП уже екс-міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що можливість створення державної авіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії - за його словами, до кінця осені буде фінальний продукт по авіастратегії.

Також Криклій заявляв, що Державна авіакомпанія може почати роботу у 2021 році.

Внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, але ведуться перемовини й про закупівлю літаків міжнародних виробників, заявив прем'єр Денис Шмигаль.