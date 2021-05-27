Шмигаль про створення національної авіакомпанії: Ведуться переговори про закупівлю літаків

Внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, але ведуться перемовини й про закупівлю літаків міжнародних виробників.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на прес-брифінгу, коментуючи питання створення національного авіаперевізника, передає Урядовий портал.

За його словами, переговори про закупівлю літаків ведуться з трьома найбільшими світовими компаніями в цій галузі.

"Розвиток української національної авіакомпанії має сприяти й розвитку авіабудівництва в Україні. Держава вперше за 30 років почала активно замовляти літаки в наших заводів.

Зокрема, досягнуто домовленості та підписано контракти на постачання трьох літаків серії Ан для Збройних Сил, а також двох літаків Ан для Міністерства внутрішніх справ", - сказав Шмигаль.

Глава уряду додав, що створення власної національної авіакомпанії сприятиме виконанню одразу двох завдань: розвитку авіабудування та здешевленню квитків на внутрішні рейси.

За словами Шмигаля, новий очільник Міністерства інфраструктури отримав завдання прискорити процес перемовин та роботи для створення такого національного авіаперевізника. Найближчим часом мають бути укладені відповідні меморандуми.

Нагадаємо:

У квітні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

Раніше в інтерв’ю ЕП уже екс-міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що можливість створення державної авіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії - за його словами, до кінця осені буде фінальний продукт по авіастратегії.

Також Криклій заявляв, що Державна авіакомпанія може почати роботу у 2021 році.

Економічна правда