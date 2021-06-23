Новини 23 червня: звільнення Сологуба з НБУ, запровадження електронного квитка

Про Сологуба. Рада Національного банку погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника голови у зв’язку із закінченням строку його повноважень 10 липня 2021 року.

Про Вітренка. Наглядова рада НАК "Нафтогаз" на позачерговому засіданні 24 червня може розглянути питання відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Про американські автівки. У США вживані автівки моделей, що користуються значним попитом, через пандемію почали коштувати на декілька тисяч доларів більше за свої початкові ціни.

Про "Криворіжсталь". Гірничо-металургійне підприємство "Криворіжсталь" ("АрселорМіттал Кривий Ріг") розглядає будівництво власної сонячної електростанції, зокрема проаналізують придбання ТЕС.

Про Microsoft. Акції Microsoft зросли на 1,2% на Нью-Йоркській біржі, завдяки чому її ринкова вартість перевищила 2 трильйони доларів, наразі серед публічних компаній таку капіталізацію має лише Apple.

Про е-квиток. Кабмін пропонує прирівняти до паперового електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті - члени уряду схвалили відповідний законопроєкт.

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В Фонді держмайна оголосили дату продажу одного з найцікавіших активів для інвесторів. Що таке Об'єднана гірничо-хімічна компанія, хто на неї претендує, і скільки вона може коштувати.