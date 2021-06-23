Рада НБУ звільнила Сологуба з посади заступника голови 

Дмитро Сологуб фото: НБУ

Рада Національного банку погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника голови у зв’язку із закінченням строку його повноважень 10 липня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Відповідне рішення Рада Національного банку ухвалила під час засідання 23 червня 2021 року за поданням голови Національного банку Кирила Шевченка.

Останнім днем строку повноважень Дмитра Сологуба на посаді заступника голови буде 12 липня 2021 року (оскільки 10 липня 2021 року – вихідний день).

Сологуб відповідає за роботу блоку "Монетарна стабільність", до якого входять Департаменти монетарної політики та економічного аналізу, статистики та звітності, фінансової стабільності, методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

З метою забезпечення неперервності процесів центробанку Сологуб залишиться на посаді до нового призначення та зможе повноцінно виконувати усі покладені на нього повноваження.

Наразі НБУ визначається з підбором кандидатури на цю посаду.

Доповнено: Як сам Сологуб повідомив в коментарі Liga.net, він продовжить роботу в МВФ.

"Я буду працювати в Monetary and Capital Markets Department в підрозділі корпоративного управління центробанків", - уточнив Сологуб. За його словами, ця робота не перетинається з питаннями співпраці України і МВФ.

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Нагадуємо:

Дмитро Сологуб є заступником голови Національного банку з березня 2015 року.

У 2020 році Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першій заступнці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія звільненого у серпні.

Згодом суд скасував рішення Ради Національного банку про догану і висловлення недовіри.

Економічна правда