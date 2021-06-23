"Криворіжсталь" може побудувати електростанцію

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Гірничо-металургійне підприємство "Криворіжсталь" ("АрселорМіттал Кривий Ріг") розглядає будівництво власної сонячної електростанції, зокрема проаналізують придбання ТЕС.

Про це голова "Криворіжсталі" Мауро Лонгобардо розповів в інтерв’ю ЕП.

Зазначається, що у підприємства є достатньо пустих територій для будівництва, наприклад, сонячних електростанцій. Як зазначив Лонгобардо, така можливість розглядається.

"Тут головне – зрозуміти ефективність технологій. Важливі сезонність та погодні умови, кількість сонячних днів у Кривому Розі", – пояснив він.

Для того аби завод працював, додав Лонгобардо, потрібна потужність у 450 МВт.

За його словами, підприємству також було б цікаво проаналізувати придбання Криворізької ТЕС під час продажу своїх теплових електростанцій

"Криворіжсталь" – найбільше гірничо-металургійне підприємство України, що 15 років тому було приватизоване індійським мільярдером Лакшмі Мітталом. Згодом його перейменували з "Криворіжсталі" на "АрселорМіттал Кривий Ріг".

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Економічна правда