Кабмін схвалив законопроєкт про запровадження е-квитка у громадському транспорті

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Кабмін пропонує прирівняти до паперового електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті - члени уряду схвалили відповідний законопроєкт.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд затвердить законопроєкт для ефективного впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті", - сказав він, відкриваючи засідання уряду.

Згодом уряд схвалив відповідний законопроєкт.

За словами прем'єра, документ затверджує форму, реквізити та відомості, що має містити е-квиток.

"Це створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду та дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо:

Міністерство інфраструктури презентувало е-квиток для всіх видів муніципального транспорту.

Економічна правда