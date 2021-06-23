Кабмін схвалив законопроєкт про запровадження е-квитка у громадському транспорті
Кабмін пропонує прирівняти до паперового електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті - члени уряду схвалили відповідний законопроєкт.
Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.
"Сьогодні уряд затвердить законопроєкт для ефективного впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті", - сказав він, відкриваючи засідання уряду.
Згодом уряд схвалив відповідний законопроєкт.
За словами прем'єра, документ затверджує форму, реквізити та відомості, що має містити е-квиток.
"Це створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду та дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо:
Міністерство інфраструктури презентувало е-квиток для всіх видів муніципального транспорту.
Економічна правда
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