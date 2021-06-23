Microsoft стала другою у світі компанією з вартістю у 2 трильйони доларів

Акції Microsoft зросли на 1,2% на Нью-Йоркській біржі, завдяки чому її ринкова вартість перевищила 2 трильйони доларів, наразі серед публічних компаній таку капіталізацію має лише Apple.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згодом на закритті торгів вартість акцій компанії зменшилась до 265,51 долара, таким чином капіталізація залишилася на рівні 1,976 трильйона доларів.

Цьогоріч компанія "зросла" на 19% з показниками краще за Apple та Amazon. Причина – інвестори розраховують на довгостроковий розвиток машинного навчання та хмарних систем.

Крім того, третій квартал маркетингового року компанія завершила з результатом понад очікування експертів. Саме підрозділ хмарних обчислень приніс Microsoft 33,8% доходів компанії у 2020 році, з приростом виручки у 24% від 2019 року.

Попри те, що Microsoft знадобилося 33 роки від виходу на IPO, аби сягнути ринкової вартості в 1 трильйон доларів у 2019 році, до наступного трильйону компанія прийшла лише за два роки.

Серед причин, зокрема, називають зростання популярності технологій на тлі пандемії Covid-19.

Apple увійшла в історію Уолл-стріт минулого року, коли досягла 2 трильйонів доларів капіталізації. Крім неї таку позначку подолала у 2019 році нафтова компанія Saudi Aramco, але згодом повернулася до оцінки в 1,9 трлн доларів.

Економічна правда