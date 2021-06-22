Новини 22 червня: "Мотор Січ" націоналізувати не планують, "падіння" криптовалюти

Про УЗ. За перший квартал 2021 року акціонерне товариство "Укрзалізниця" відзвітувало про чисті збитки на суму 1,7 мільярда гривень

Про криптовалюту. Біткоїн та інші криптовалюти втратили у вартості на тлі новин, що Китай посилив заходи з боротьби з майнінгом криптовалюти.

Про роботів. Корейський автовиробник Hyundai Motor Group придбав контрольний пакет розробника роботів Boston Dynamics в угоді, яку оцінюють у понад мільярд доларів

Про економіку. У 1 кварталі 2021 року реальний ВВП зменшився на 2,2% порівняно з першим кварталом 2020 року

Про "Мотор Січ". Кабмін не планує домагатися націоналізації заводу "Мотор Січ", мова йде скоріше про встановлення контролю з боку держави.

Про приватизацію. Аукціон з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) відбудеться 31 серпня 2021 року.

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