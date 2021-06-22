Мінфін продав держоблігацій на 11,4 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 22 червня залучило до держбюджету в еквіваленті 11,4 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували шість випусків цінних паперів в національній валюті і один випуск в іноземній валюті.

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. Строк обігу облігацій, запропонованих у доларах США, - 1 рік.

"Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 8,3 млрд гривень.

Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9,0%, 1-річних - 10,97%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12,0%, 3-річних - 12,30%, а 5-річних - 12,59%. У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $112 млн. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США склала 3,70%", - йдеться у повідомленні.