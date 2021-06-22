Мінфін продав держоблігацій на 11,4 мільярдів
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 22 червня залучило до держбюджету в еквіваленті 11,4 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.
Інвесторам запропонували шість випусків цінних паперів в національній валюті і один випуск в іноземній валюті.
Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. Строк обігу облігацій, запропонованих у доларах США, - 1 рік.
"Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 8,3 млрд гривень.
Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9,0%, 1-річних - 10,97%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12,0%, 3-річних - 12,30%, а 5-річних - 12,59%. У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $112 млн. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США склала 3,70%", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо:
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) залучило до держбюджету 7,97 млрд грн, а також зменшило дохідність річних паперів.
На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 8 червня Мінфін залучив до держбюджету 19,1 млрд грн - це рекордний аукціон ОВДП у цьому році.
На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 1 червня до держбюджету залучили 15,86 млрд грн, дохідність паперів впала або залишилась незмінною.
На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 25 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 5,961 млрд грн.
Міністерство фінансів суттєво підвищило ставки розміщення облігацій внутрішньої державної позики на перших аукціонах після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%.
Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5%річних.
Економічна правда
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