Новини 18 червня: санкції проти Фірташа і Фукса, співпраця з МВФ, припис по Вітренку

Про санкції проти Фірташа і Фукса. Рада нацбезпеки і оборони України запровадила "повний комплект" санкцій проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Про співпрацю з МВФ. Аналітики Bank of America (BofA) вважають, що Україна може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ під час виборчого циклу 2023-2024 років.

Про припис по Вітренку. Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що НАЗК у приписі "фактично вимагає порушити закони України" - за його словами, рішення, отримане за результатами судового процесу, "буде найкращим розв'язанням ситуації, що склалася".

У Національному агентстві з питань запобігання корупції здивовані швидкістю забезпечення розгляду позову прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Окружним адмінсудом Києва щодо припису агентства про призначення Юрія Вітренка.

Про тариф на електроенергію. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що споживачам до 100 кВт*год буде зменшений тариф на електроенергію.

Про дивіденди Приватбанку. Приватбанк 18 червня у повному обсязі перерахував до держбюджету 19,4 млрд грн дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку - державі.

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Україна імпортує відходи з інших країн на мільярди. Чому так та як у нас працює бізнес з переробки сміття?

Навіщо Україна купує сміття з інших країн та як українські підприємці заробляють на переробці вторинної сировини, яку ми щодня викидаємо на смітник.