Галущенко обіцяє, що споживачам до 100 кВт/год зменшать тариф на електроенергію

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що споживачам до 100 кВт*год буде зменшений тариф на електроенергію.

Про це він сказав під час години запитань до уряду, повідомляє прес-служба Міненергетики.

За словами Галущенка, міністерство спільно з учасниками ринку розробляє нову модель ПСО.

Міністр додав, що проєкт нового механізму покладання спецобов’язків на учасників ринку електроенергії буде презентовано наступного тижня.

При цьому, горизонт нової моделі ПСО - 4 роки.

"Нова модель передбачатиме диференційований тариф залежно від категорій населення і захист соціально вразливих верств, та водночас має забезпечити можливість для компаній-виробників електроенергії проводити модернізацію обладнання.

Разом ці кроки відкриють вікно можливостей для залучення інвестицій в компанії галузі, а для приватних споживачів – для проведення заходів з енергозбереження", - йдеться у повідомленні.

"Ми виокремлюємо населення, яке споживає до 100 кВт. На сьогодні це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. Проєкт нового ПСО передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу", - підкреслив Галущенко.

Нагадаємо:

28 грудня 2020 року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

13 квітня 2021 року Верховна Рада не підтримала проєкт постанови № 4590 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт/год.

Економічна правда