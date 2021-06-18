Україна запровадила санкції проти Фірташа і Фукса

Рада нацбезпеки і оборони України запровадила "повний комплект" санкцій проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за результатами засідання ради у п'ятницю

Деталі: За його словами, санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса - щодо ситуації, пов'язаної з компанією "Голден Деррік".

Данілов розповів, що на своєму засіданні РНБО скасувала ліцензії "недобросовісних надрокористувачів" – 4 ліцензії з видобутку титану, 3 – з розробки вуглеводів і 2 рудні ліцензії, у тому числі коштовні ліцензії, які не використовувались протягом 18, 19 і 17 років відповідно.

Також, за його словами, вперше за роки незалежності України державі було добровільно повернуто 2 ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти (компанії з Харківської та Дніпропетровської області, серед яких э назва "Гео Альянс").

Він окремо зауважив, що компанії, які повернули ліцензії, пов'язані "з одним поважним бізнесменом з міста Дніпро".

При цьому на сторінці Telegram президента Володимира Зеленського з'явилася інформація, що санкції також введені проти Чемезова С.В і Шелкова М.Є. Скоріш за все, маються на увазі гендиректор російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов та заступник голови ради директорів великого російського виробника титану "ВСМПО-Ависма" Михайло Шелков.